انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(1) سيتيلبوش.. نهاية المباراة

مدرب قسنطينة: الحظ حالفنا بعدما خاننا في الذهاب.. ونستحق التأهل لنصف النهائي

دوري أبطال إفريقيا - موعد مواجهتي بيراميدز ضد أورلاندو في نصف النهائي

وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد حسم التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

مؤتمر بيسيرو: ستيلينبوش سجل من كرة واحدة خطيرة.. ولا أريد الحديث عن زيزو