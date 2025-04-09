أونانا يرد على تصريحات ماتيتش النارية في حقه

رد أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد على التصريحات القوية التي قالها نيمانيا ماتيتش لاعب أولمبيك ليون في حقه قبل لقاء الفريقين.

ويستعد ليون لمواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال أونانا عبر حسابه الشخصي على إكس: "لن أسيء أبدًا لأي نادٍ آخر. نعلم أن مباراة الغد ستكون صعبة ضد خصم قوي".

وأضاف الحارس الكاميروني "نركز على تقديم أداء يُسعد جماهيرنا".

وأكمل "على الأقل، فزتُ بألقاب مع أعظم نادٍ في العالم. البعض لا يستطيع قول الشيء نفسه".

وسبق لماتيتش اللعب بقميص مانشستر يونايتد من قبل لمدة 5 مواسم لكنه لم يحقق أي ألقاب.

لكنه توج بطلا للدوري الإنجليزي مرتين مع تشيلسي، والدوري البرتغالي مع بنفيكا مرة.

فيما حصد أونانا لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع الشياطين الحمر.

ماذا حدث؟

هاجم نيمانيا ماتيتش لاعب أولمبيك ليون، أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد ووصفه بأحد أسوأ الحراس في تاريخ النادي.

وقال ماتيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: أونانا قال إنهم أفضل منا بكثير؟ عندما تكون أحد أسوأ الحراس في تاريخ مانشستر يونايتد يجب أن تحذر مما تقوله".

وتابع "إذا جاءت تلك التصريحات من فان دير سار أو بيتر شمايكل أو دافيد دي خيا فهي مقبولة ولكن أونانا أحد أسوأ الحراس".

وكان أونانا قد قال خلال مؤتمر صحفي: "ليون فريق جيد نعرف بعض لاعبيهم ولكن لا أعتقد أن علينا التركيز عليهم ولكن علينا التركيز أكثر على أنفسنا وما سنفعله، أعتقد أننا أفضل منهم ويجب فقط أن نذهب ونظهر من نحن".

وتقام مباراة الذهاب على ملعب ليون، بينما تقام مباراة الإياب بعد أسبوع على ملعب أولد ترافورد.