خامس الدوري الإنجليزي يتأهل إلى أبطال أوروبا الموسم المقبل

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 00:47

كتب : محمد مصطفى

أرسنال ضد ريال مدريد

ضمن خامس الدوري الإنجليزي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2025 - 2026 بعد فوز أرسنال الكبير على حساب أرسنال 3-0 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وضمنت الفرق الإنجليزية المقعد الإضافي الموسم المقبل في دوري الأبطال بفضل قاعدة تقييم أداء الفرق في البطولة الأوروبية.

وسيتأهل الفريق صاحب المركز الخامس في دوري الموسم الحالي الإنجليزي 2024 - 2025 لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
لا انتقام اليوم.. رائعتان من رايس يزينان فوز أرسنال على ريال مدريد بثلاثية كورتوا: نسينا كيف نلعب كرة القدم في الشوط الثاني.. وإذا سجلنا هدفين مبكرا سنسجل الثالث أنشيلوتي: أشعر بالمسؤولية بسبب الهزيمة.. وسنحاول حتى الدقيقة الأخيرة

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، يليه أرسنال بـ62 نقطة.

وتشهد المنافسة على المركزين الثالث والرابع منافسة قوية بين نوتينجهام فورست 57 نقطة، وتشيلسي 53 نقطة، ونيوكاسل 53 نقطة، ومانشستر سيتي 52 نقطة، وأستون فيلا 51 نقطة، وفولام 48 نقطة، وبرايتون 47 نقطة.. طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وفي حالة فوز أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا، مع فوز مانشستر يونايتد ببطولة الدوري الأوروبي سيزيد عدد الفرق الإنجليزية الموسم المقبل إلى 7 فرق (بشرط عدم تواجد أستون فيلا ضمن الخمسة الأوائل في الدوري الإنجليزي).

سبب تأهل صاحب المركز الخامس إلى دوري الأبطال

يكافئ الاتحاد الأوروبي دوريين بمقعد إضافي لكل دوري من خلال نقاط الأداء لأندية هذا الدوري في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر.

فوز كل فريق في أي من مسابقات الاتحاد الأوروبي للأندية هذا الموسم يعني فوزه بنقطتين، بينما يحصل الفريق في حالة التعادل على نقطة.

ويحصل متصدر ترتيب دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا على 12 نقطة، و6 نقاط لمتصدر دوري المجموعات بالدوري الأوروبي، و4 لدوري المؤتمر.

ويحصل كل فريق متأهل عن كل دور في دوري أبطال أوروبا 15 نقطة (ليفربول الإنجليزي)، و10 نقاط في الدوري الأوروبي (لاتسيو)، و0.5 نقطة في حالة تجاوز دور في دوري المؤتمر (تشيلسي).

ويتم جمع نقاط جميع الأندية المشاركة في كل دوري وتقسيمها على عدد الأندية التي بدأت الموسم في مسابقات يويفا لحساب المتوسط.

وتتصدر إنجلترا الترتيب الحاليا بعد تأهل 5 فرق إلى ربع النهائي، وبعد فوز أرسنال ضمنت إنجلترا مركزين ضمن أفضل فريقين في الترتيب مما يضمن لها مقعدا خامسا.

الترتيب الحالي يوم 8 إبريل:

إنجلترا 169.750

إسبانيا 151.750

ألمانيا 143.375

البرتغال 81.250

No description available.

دوري أبطال أوروبا أرسنال الدوري الإنجليزي خامس الدوري الإنجليزي ريال مدريد
نرشح لكم
أنشيلوتي: أشعر بالمسؤولية بسبب الهزيمة.. وسنحاول حتى الدقيقة الأخيرة أرتيتا: قدمنا دقائق سحرية ضد ريال مدريد.. ولا أصدق ما فعله رايس أبطال أوروبا - ريال مدريد فريسة ميرينو المفضلة ورايس يلحق بالأساطير.. وخطوة لمعادلة 2010 كورتوا: نسينا كيف نلعب كرة القدم في الشوط الثاني.. وإذا سجلنا هدفين مبكرا سنسجل الثالث لا انتقام اليوم.. رائعتان من رايس يزينان فوز أرسنال على ريال مدريد بثلاثية على خطى تتويج 2010.. إنتر يُسقط بايرن على أرضه لأول مرة من 4 سنوات في أبطال أوروبا انتهت في أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (1)-(2) إنتر انتهت دوري أبطال أوروبا - أرسنال (3)-(0) ريال مدريد
أخر الأخبار
كرة يد - قمة مصرية في فرنسا.. مونبيلييه يهزم ليموج ويتأهل لنهائي الكأس 3 ساعة | كرة يد
الدوري السعودي - اتحاد جدة مهدد بفقدان بيرجوين 3 مباريات 3 ساعة | سعودي في الجول
خامس الدوري الإنجليزي يتأهل إلى أبطال أوروبا الموسم المقبل 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لربع نهائي سيدات إفريقيا.. ومواجهات كينية مرتقبة 3 ساعة | رياضة نسائية
أنشيلوتي: أشعر بالمسؤولية بسبب الهزيمة.. وسنحاول حتى الدقيقة الأخيرة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بيراميدز: لم يتخيل أحد وصولنا لنصف النهائي.. وفقدان 3 عناصر مهمة لم يكن سهلا 3 ساعة | الكرة المصرية
العودة أمام النصر.. الرياضية تكشف مدة غياب بيرجوين بسبب الإصابة 3 ساعة | سعودي في الجول
أرتيتا: قدمنا دقائق سحرية ضد ريال مدريد.. ولا أصدق ما فعله رايس 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة