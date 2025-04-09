خامس الدوري الإنجليزي يتأهل إلى أبطال أوروبا الموسم المقبل

ضمن خامس الدوري الإنجليزي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2025 - 2026 بعد فوز أرسنال الكبير على حساب أرسنال 3-0 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وضمنت الفرق الإنجليزية المقعد الإضافي الموسم المقبل في دوري الأبطال بفضل قاعدة تقييم أداء الفرق في البطولة الأوروبية.

وسيتأهل الفريق صاحب المركز الخامس في دوري الموسم الحالي الإنجليزي 2024 - 2025 لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، يليه أرسنال بـ62 نقطة.

وتشهد المنافسة على المركزين الثالث والرابع منافسة قوية بين نوتينجهام فورست 57 نقطة، وتشيلسي 53 نقطة، ونيوكاسل 53 نقطة، ومانشستر سيتي 52 نقطة، وأستون فيلا 51 نقطة، وفولام 48 نقطة، وبرايتون 47 نقطة.. طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وفي حالة فوز أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا، مع فوز مانشستر يونايتد ببطولة الدوري الأوروبي سيزيد عدد الفرق الإنجليزية الموسم المقبل إلى 7 فرق (بشرط عدم تواجد أستون فيلا ضمن الخمسة الأوائل في الدوري الإنجليزي).

سبب تأهل صاحب المركز الخامس إلى دوري الأبطال

يكافئ الاتحاد الأوروبي دوريين بمقعد إضافي لكل دوري من خلال نقاط الأداء لأندية هذا الدوري في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر.

فوز كل فريق في أي من مسابقات الاتحاد الأوروبي للأندية هذا الموسم يعني فوزه بنقطتين، بينما يحصل الفريق في حالة التعادل على نقطة.

ويحصل متصدر ترتيب دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا على 12 نقطة، و6 نقاط لمتصدر دوري المجموعات بالدوري الأوروبي، و4 لدوري المؤتمر.

ويحصل كل فريق متأهل عن كل دور في دوري أبطال أوروبا 15 نقطة (ليفربول الإنجليزي)، و10 نقاط في الدوري الأوروبي (لاتسيو)، و0.5 نقطة في حالة تجاوز دور في دوري المؤتمر (تشيلسي).

ويتم جمع نقاط جميع الأندية المشاركة في كل دوري وتقسيمها على عدد الأندية التي بدأت الموسم في مسابقات يويفا لحساب المتوسط.

وتتصدر إنجلترا الترتيب الحاليا بعد تأهل 5 فرق إلى ربع النهائي، وبعد فوز أرسنال ضمنت إنجلترا مركزين ضمن أفضل فريقين في الترتيب مما يضمن لها مقعدا خامسا.

الترتيب الحالي يوم 8 إبريل:

إنجلترا 169.750

إسبانيا 151.750

ألمانيا 143.375

البرتغال 81.250