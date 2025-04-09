دوري أبطال إفريقيا - موعد مواجهتي الأهلي ضد صنداونز في نصف النهائي
الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 00:00
كتب : FilGoal
حسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.
وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.
ويصعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.
وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.
موعد المباراة والقناة الناقلة
تقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري.
ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.
بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد يومي 25 أو 26 أبريل الجاري.
وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.
نرشح لكم
مدرب بيراميدز: لم يتخيل أحد وصولنا لنصف النهائي.. وفقدان 3 عناصر مهمة لم يكن سهلا الكرتي: مواجهة الجيش الملكي لم تكن سهلة.. ولما لا نحصد دوري الأبطال مروان عطية: كنا على قلب رجل واحد أمام الهلال.. وخبرات الأهلي حسمت التأهل تساوى في قمة ترتيب الهدافين.. إمام عاشور يسجل خامس أهدافه في دوري الأبطال وكيله لـ في الجول: عبد المجيد مستمر مع الزمالك وتواصل لتعديل عقده.. حالة واحدة لرحيله السادسة على التوالي.. الأهلي إلى المربع الذهبي بعد الفوز على الهلال ذهابا وإيابا تأهل تاريخي.. بيراميدز إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام الجيش الملكي لمواجهة الأهلي.. صنداونز يقصي الترجي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا