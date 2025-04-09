دوري أبطال إفريقيا - موعد مواجهتي الأهلي ضد صنداونز في نصف النهائي

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 00:00

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي ضد صنداونز

حسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

ويصعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

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وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد يومي 25 أو 26 أبريل الجاري.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي صنداونز
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