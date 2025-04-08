مروان عطية: كنا على قلب رجل واحد أمام الهلال.. وخبرات الأهلي حسمت التأهل

يؤمن مروان عطية لاعب وسط الأهلي أن الفريق حسم تأهله بسبب خوض مواجهة الهلال على قلب رجل واحد.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

وحسم الأهلي مباراة الإياب أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل سجله إمام عاشور، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بنفس النتيجة بهدف محمد هاني.

ويتأهل الأهلي لنصف النهائي للمرة السادسة على التوالي ليواجه صنداونز الجنوب إفريقي.

وقال مروان عطية عبر قناة بي إن سبورتس: "لعبنا بروح كبيرة منذ الدقيقة الأولى وكنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، وتعاهدنا أن نكون فعل وليس رد فعل".

وشدد "مواجهة الهلال كانت صعبة جدا لكن الحمد لله خبرات الفريق حسمت الأمر وحققنا الفوز هنا أيضا".

وتابع مروان "هناك ضغط مباريات كبير وسنعود إلى مصر للدخول في معسكر قبل مباراة مهمة جديدة".

واختتم مروان تصريحاته "كنا على قلب رجل واحد في مباراة الهلال ونجحنا في ترجمة ذلك بحسم التأهل".

ويواجه الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري في جنوب إفريقيا.

بينما مباراة الإياب ستكون في مصر أحد يومي 25 أو 26 أبريل الجاري.

وحسم الأهلي تأهله للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتواجد الأهلي في نهائي الخمس نسخ الأخيرة ويسعى للوصول للنهائي الـ 18 في تاريخه والسادس على التوالي.

وحقق الأهلي رقما مميزا بالتواجد في المربع الذهبي للمرة الثامنة بآخر 9 نسخ أقيمت.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقبا.