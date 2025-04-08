تساوى في قمة ترتيب الهدافين.. إمام عاشور يسجل خامس أهدافه في دوري الأبطال

نجح إمام عاشور في الصعود لقمة ترتيب هدافين دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

وسجل إمام عاشور خامس أهدافه والمساهمة التهديفية السادسة في دوري الأبطال.

وصعد إمام عاشور إلى قمة ترتيب هدافين دوري أبطال إفريقيا بالتساوي مع إبراهيم عادل.

وكان قد تأهل الأهلي وبيراميدز إلى نصف النهائي مع إمكانية مواجهة مرتقبة بينهما في النهائي.

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وخاض إمام عاشور هذا الموسم 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا.

ونجح لاعب الأهلي في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد.

كما رفع إمام عاشور مساهماته التهديفية هذا الموسم إلى 20 هدفا.

إذ نجح إمام عاشور في تسجيل 15 هدفا وصناعة 5 آخرين.

ويواجه الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري في جنوب إفريقيا.

بينما مباراة الإياب ستكون في مصر أحد يومي 25 أو 26 أبريل الجاري.

وحسم الأهلي تأهله للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتواجد الأهلي في نهائي الخمس نسخ الأخيرة ويسعى للوصول للنهائي الـ 18 في تاريخه والسادس على التوالي.

وحقق الأهلي رقما مميزا بالتواجد في المربع الذهبي للمرة الثامنة بآخر 9 نسخ أقيمت.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقبا.