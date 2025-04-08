السادسة على التوالي.. الأهلي إلى المربع الذهبي بعد الفوز على الهلال ذهابا وإيابا

نجح فريق الأهلي في حسم تأهله إلى المربع الذهبي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي بعد تخطي الهلال السوداني.

وتغلب الأهلي على الهلال بنفس نتيجة مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

وسجل إمام عاشور هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80 بعد تمريرة من طاهر محمد.

ويلتقي الأهلي أمام صنداونز في نصف النهائي.

التشكيل

بدأ مارسيل كولر اللقاء بنفس تشكيل مباراة الذهاب دون أي تغييرات تذكر.

ودفع كولر بالثنائي جراديشار ووسام أبو علي سويا في الهجوم.

أما الهلال فأجرى 4 تغييرات دفعة واحدة عن مباراة الذهاب بينهم ثنائي قلب الدفاع.

كولر يواجه الهلال بنفس تشكيل الذهاب.. وسام وجراديشار وبنشرقي يقودون هجوم الأهلي 🔴🔴#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/98mqA9Q90n — FilGoal (@FilGoal) April 8, 2025

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء بضغط مبكر بحثا عن تسجيل الهدف الأول الذي يُصعب من مهمة الهلال.

وسدد الأهلي مبكرا في الدقيقة الثالثة لكن حولها عيسى فوفانا إلى ركنية لم يستفد منها الأحمر.

وأنقذ محمد الشناوي مرماه في الدقيقة السادسة من هجمة مرتدة لفريق الهلال بعد تشتيت الكرة بعيد عن المنطقة.

كما نجح عيسى فوفانا حارس مرمى الهلال في التصدي لتسديدة قوية من نيتس جراديشار في الدقيقة التاسعة.

وبعد العشر دقائق الأولى ظهر الهلال بصورة أقوى لمدة ربع ساعة بحثا عن معادلة النتيجة بافتتاح التسجيل.

وتحصل خادم دياو على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 29 بعد تدخل قوي على إمام عاشور.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الأول من عرضية أشرف بنشرقي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34 في أخطر فرص اللقاء، لكن فشل ثنائي الهجوم جراديشار ووسام أبو علي في تحويل الكرة داخل الشباك.

وباغت إمام عاشور دفاعات الهلال في الدقيقة 37 بتسديدة بعيدة لكن مرت أعلى عارضة فوفانا.

وسقط أكرم توفيق مرتين بداعي الإصابة قبل أن يتوقف اللقاء في الدقيقة 40 لحين انتهاء علاجه قبل أن يشارك من جديد.

وانطلق الشوط الثاني بضغط قوي من فريق الهلال بحثا عن التقدم بتسديدة مبكرة في الدقيقة 47 لكن مرت بسلام بجوار قائم الشناوي الأيمن.

وكاد جراديشار أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 50 بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور لكن لم ينجح في ترويضها.

وأنقذ فوفانا تسديدة قوية من مروان عطية في الدقيقة 54.

ودفع كولر بطاهر محمد في الدقيقة 61 بدلا من وسام أبو علي.

وشهدت الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني ضغط شرس من الهلال بحثا عن التسجيل.

وتألق الشناوي مرتين متتاليين وأنقذ مرماه في الدقيقتين 63 و67.

واستمرت خطورة الهلال ومرت تسديدة جان كلود بسلام بجوار قائم الشناوي.

ونجح إمام عاشور من تسجيل الهدف الأول الذي قتل المباراة في الدقيقة 80 بعد تمريرة رائعة من طاهر محمد.

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ودفع كولر في الدقيقة 84 بالثلاثي كريم الدبيس وأحمد رضا ومحمد عبد الله بدلا من بنشرقي وإمام عاشور وجراديشار.

السادسة على التوالي

حسم الأهلي تأهله للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتواجد الأهلي في نهائي الخمس نسخ الأخيرة ويسعى للوصول للنهائي الـ 18 في تاريخه والسادس على التوالي.

وحقق الأهلي رقما مميزا بالتواجد في المربع الذهبي للمرة الثامنة بآخر 9 نسخ أقيمت.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقبا.

صنداونز المنافس المقبل

حسم صنداونز تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

ويواجه صنداونز فريق الأهلي في نصف النهائي.

وتقام مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري بينما الإياب أحد يومي 25 أو 26 من الشهر نفسه.