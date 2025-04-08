لمواجهة الأهلي.. صنداونز يقصي الترجي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 23:05

كتب : FilGoal

ماميلودي صنداونز

عاد ماميلودي صنداونز إلى جنوب إفريقيا بتأهل غال إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي.

وضرب صنداونز موعدا مع النادي الأهلي في نصف نهائي البطولة.

صنداونز تعادل مع الترجي بدون أهداف على استاد رادس في إياب ربع النهائي، ليتأهل بعد الفوز بهدف مقابل لا شيء في نتيجة المباراتين.

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أحداث المباراة

الترجي كان المبادر بالهجوم، فكاد يسجل الأول بالدقيقة الثانية إلا أن تألق رونيون ويليامز حال دون ذلك.

هدأت المباراة وغابت الفرص بعد ذلك حتى وصلنا إلى الربع ساعة الاخيرة من الشوط والتي شهدت الجانب الأكبر من الخطورة.

يوسف بلايلي انطلق بقوة في الدقيقة الـ36 وأرسل عرضية قوية، لكنها مرت أمام الجميع داخل الست ياردات.

ماميلودي صنداونز أخذ اليد العليا في الهجوم مع نهاية الشوط وكاد يسجل الأول مرتين. الأولى في الدقيقة الـ43 بعد انطلاقة من ديفاين لونجا وتصويبة يسارية بجانب القائم.

ثم سدد مارسيلو برافو كرة صاروخية في الدقيقة الـ45 ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى ركلة مرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

الترجي بدأ الشوط الثاني بتبديلين. ماهر كنزاري دفع بـ شعيب جبالي، وأشرف جبري بدلا من عبد الرحمن كوناتي، ورودريجو رودريجيز.

7 دقائق مثيرة

وفي الدقيقة الـ63 جاء الهدف الأول للأهلي بعد طولية من رائد بوشنيبة لينفرد أشرف جبري ويسددها ساقطة فوق المرمى من لمسة واحدة بشكل رائع.

تقنية الفيديو راجعت اللقطة 5 دقائق كاملة، قبل أن يقرر عيسى سي الحكم السنغالي إلغاء الهدف بداع التسلل.

هنا تدخل ميجيل كاردوزو مدرب صنداونز وأجرى أولى تبديلاته بدخول إكرام راينرز بدلا من أرتور ساليس في الدقيقة الـ69.

وكانت ثاني تبديلات صنداونز في الدقيقة الـ73 بدخول باتوسي أوباس بدلا من جايدين أدمز.

وأثناء هجوم الترجي لتعويض فارق الهدف، كاد صنداونز يسجل الأول في الدقيقة الـ85 بعد انطلاقة من إكرام راينرز وتصويبة تصدى لها بشير بن سعيد على مرتين.

وتدخل مدرب صنداونز مجددا في الدقيقة الـ82 بدخول ماليبونجوي خوزا بدلا من لوكاس ريبيرو.

في المقابل، شارك محمد حمروني مع الترجي في الدقيقة الـ88 بدلا من حسام تقا.

واحتسب الحكم 9 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع، لكنهم مروا كذلك دون خطورة تذكر، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي وتأهل ماميلودي صنداونز إلى نصف النهائي.

دوري أبطال إفريقيا الترجي صنداونز
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