انتهت أبطال إفريقيا - الهلال (0)-(1) الأهلي.. تأهل أحمر

يحل فريق الأهلي ضيفا على الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي على فريق الهلال في الذهاب بهدف دون مقابل في الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب في موريتانيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق84 مشاركة كريم الدبيس وأحمد رضا ومحمد عبد الله بدلا من أشرف بنشرقي وجراديشار وإمام

ق80 جووووول إمام عاشور

ق72 هجمة خطيرة للهلال تمر بسلام

ق67 الشناوي يتألق مجددا

ق63 الشناوي يتألق ويمنع هدف محقق

ق61 مشاركة طاهر محمد بدلا من وسام أبو علي

ق58 مشاركة إيتان ايمي تيندينج بدلا من أداما كوليبالي

ق54 تسديدة قوية من مروان عطية ينقذها فوفانا

ق50 جراديشار يهدر فرصة التسجيل بعد تمريرة من إمام عاشور

ق47 تسديدة من فريق الهلال من خارج منطقة الجزاء لكن بجوار قائم الشناوي الأيمن

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 سقوط أكرم توفيق للإصابة

ق37 تسديدة بعيدة من إمام عاشور أعلى عارضة الهلال

ق34 عرضية من بنشرقي وهدف محقق يضيع أمام الثنائي وسام أبو علي وجراديشار

ق29 بطاقة صفراء لخادم دياو بعد تدخل قوي مع إمام عاشور

ق13 ضغط أزرق من الهلال بحثا عن التقدم

ق9 عيسى فوفانا يتصدى لتسديدة جراديشار

ق6 خروج من الشناوي لينقذ فرصة هجمة مرتدة

ق3 تهديد أول من الأهلي تتحول لركنية

انطلاق المباراة