انتهت أبطال إفريقيا - الهلال (0)-(1) الأهلي.. تأهل أحمر

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

نيتس جراديشار - الأهلي ضد الهلال

يحل فريق الأهلي ضيفا على الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي على فريق الهلال في الذهاب بهدف دون مقابل في الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب في موريتانيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

---------------------

نهاية المباراة

ق84 مشاركة كريم الدبيس وأحمد رضا ومحمد عبد الله بدلا من أشرف بنشرقي وجراديشار وإمام

ق80 جووووول إمام عاشور

ق72 هجمة خطيرة للهلال تمر بسلام

ق67 الشناوي يتألق مجددا

ق63 الشناوي يتألق ويمنع هدف محقق

ق61 مشاركة طاهر محمد بدلا من وسام أبو علي

ق58 مشاركة إيتان ايمي تيندينج بدلا من أداما كوليبالي

ق54 تسديدة قوية من مروان عطية ينقذها فوفانا

ق50 جراديشار يهدر فرصة التسجيل بعد تمريرة من إمام عاشور

ق47 تسديدة من فريق الهلال من خارج منطقة الجزاء لكن بجوار قائم الشناوي الأيمن

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 سقوط أكرم توفيق للإصابة

ق37 تسديدة بعيدة من إمام عاشور أعلى عارضة الهلال

ق34 عرضية من بنشرقي وهدف محقق يضيع أمام الثنائي وسام أبو علي وجراديشار

ق29 بطاقة صفراء لخادم دياو بعد تدخل قوي مع إمام عاشور

ق13 ضغط أزرق من الهلال بحثا عن التقدم

ق9 عيسى فوفانا يتصدى لتسديدة جراديشار

ق6 خروج من الشناوي لينقذ فرصة هجمة مرتدة

ق3 تهديد أول من الأهلي تتحول لركنية

انطلاق المباراة

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الهلال
نرشح لكم
مدرب بيراميدز: لم يتخيل أحد وصولنا لنصف النهائي.. وفقدان 3 عناصر مهمة لم يكن سهلا دوري أبطال إفريقيا - موعد مواجهتي الأهلي ضد صنداونز في نصف النهائي الكرتي: مواجهة الجيش الملكي لم تكن سهلة.. ولما لا نحصد دوري الأبطال مروان عطية: كنا على قلب رجل واحد أمام الهلال.. وخبرات الأهلي حسمت التأهل تساوى في قمة ترتيب الهدافين.. إمام عاشور يسجل خامس أهدافه في دوري الأبطال وكيله لـ في الجول: عبد المجيد مستمر مع الزمالك وتواصل لتعديل عقده.. حالة واحدة لرحيله السادسة على التوالي.. الأهلي إلى المربع الذهبي بعد الفوز على الهلال ذهابا وإيابا تأهل تاريخي.. بيراميدز إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام الجيش الملكي
أخر الأخبار
كرة يد - قمة مصرية في فرنسا.. مونبيلييه يهزم ليموج ويتأهل لنهائي الكأس ساعة | كرة يد
الدوري السعودي - اتحاد جدة مهدد بفقدان بيرجوين 3 مباريات ساعة | سعودي في الجول
خامس الدوري الإنجليزي يتأهل إلى أبطال أوروبا الموسم المقبل ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لربع نهائي سيدات إفريقيا.. ومواجهات كينية مرتقبة ساعة | رياضة نسائية
أنشيلوتي: أشعر بالمسؤولية بسبب الهزيمة.. وسنحاول حتى الدقيقة الأخيرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بيراميدز: لم يتخيل أحد وصولنا لنصف النهائي.. وفقدان 3 عناصر مهمة لم يكن سهلا ساعة | الكرة المصرية
العودة أمام النصر.. الرياضية تكشف مدة غياب بيرجوين بسبب الإصابة 2 ساعة | سعودي في الجول
أرتيتا: قدمنا دقائق سحرية ضد ريال مدريد.. ولا أصدق ما فعله رايس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة