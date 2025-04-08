انتهت طريق الأهلي - الترجي (0)-(0) صنداونز.. الضيوف إلى نصف النهائي

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 20:38

كتب : FilGoal

لوكاس ريبيرو كوستا - صنداونز ضد الترجي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي ضد ماميلودي صنداونز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ق. 85 بشير بن سعيد يتألق.

ق. 68 تقنية الفيديو تلغي الهدف بعد 5 دقائق من المراجعة.

ق. 63 جووووول أوووول للترجي عن طريق أشرف جبري. طولية من رائد بوشنيبة لينفرد جبري ويسددها ساقطة فوق المرمى بشكل رائع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 أوووووه تصويبة راااائعة من مارسيلو برافو لاعب صنداونز في العارضة وتتحول إلى ركلة مرمى.

ق. 43 أوووه صنداونز كاد يسجل الأول بعد انطلاقة من ديفاين لونجا وتصويبة يسارية بجانب القائم.

ق. 36 انطلاقة رائعة من يوسف بلايلي ثم عرضية تمر من الجميع داخل الست ياردات.

23 دقيقة مرت من اللقاء والتعادل قائم.

ق. 2 تهديد أول مبكر من الترجي، ورونين ويليامز يتألق ويحولها إلى ركنية.

بداية المباراة

دوري أبطال إفريقيا الترجي صنداونز
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