"بسبب الملعب السيء".. بيراميدز يعلن تفاصيل استبعاد ثلاثي الفريق أمام الجيش الملكي

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - ماييلي - بيراميدز ضد الجيش الملكي

استبعد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز ثلاثة لاعبين عن قائمة مواجهة الجيش الملكي بسبب الإصابات.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للفريق المصري.

ويغيب عن بيراميدز كل من رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي توريه.

أخبار متعلقة:
تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام الجيش الملكي.. واستبعاد إبراهيم عادل ورمضان بيراميدز: تعرضنا لمضايقات من جماهير الجيش الملكي ليلة المباراة بيراميدز: الجيش الملكي ألغى المران قبل بدايته بنصف ساعة.. وسنقدم شكوى لكاف إبراهيم عادل ورمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي

وأوضح بيراميدز عبر مركزه الإعلامي أن الثلاثي قد تم استبعاده بسبب الإصابات التي لحقت بهم جراء التدريب على ملعب سيء في القنيطرة.

ويأتي ذلك في ظل تضييق الجيش الملكي على بيراميدز في إيجاد ملعب مناسب ليخوض تدريباته عليه.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز عن تفاصيل إصابات الثلاثي والتي أدت لاستبعادهم من القائمة.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة بالتواء في أربطة الركبة، بينما يعاني إبراهيم عادل من آلام شديدة في عضلة الساق اليمنى.

كما يعاني بلاتي توريه من آلام على مستوى الركبة ولذلك تقرر استبعادهم من القائمة.

بيراميدز الجيش الملكي رمضان صبحي إبراهيم عادل
نرشح لكم
مدرب بيراميدز: لم يتخيل أحد وصولنا لنصف النهائي.. وفقدان 3 عناصر مهمة لم يكن سهلا دوري أبطال إفريقيا - موعد مواجهتي الأهلي ضد صنداونز في نصف النهائي الكرتي: مواجهة الجيش الملكي لم تكن سهلة.. ولما لا نحصد دوري الأبطال مروان عطية: كنا على قلب رجل واحد أمام الهلال.. وخبرات الأهلي حسمت التأهل تساوى في قمة ترتيب الهدافين.. إمام عاشور يسجل خامس أهدافه في دوري الأبطال وكيله لـ في الجول: عبد المجيد مستمر مع الزمالك وتواصل لتعديل عقده.. حالة واحدة لرحيله السادسة على التوالي.. الأهلي إلى المربع الذهبي بعد الفوز على الهلال ذهابا وإيابا تأهل تاريخي.. بيراميدز إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام الجيش الملكي
أخر الأخبار
كرة يد - قمة مصرية في فرنسا.. مونبيلييه يهزم ليموج ويتأهل لنهائي الكأس ساعة | كرة يد
الدوري السعودي - اتحاد جدة مهدد بفقدان بيرجوين 3 مباريات ساعة | سعودي في الجول
خامس الدوري الإنجليزي يتأهل إلى أبطال أوروبا الموسم المقبل ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لربع نهائي سيدات إفريقيا.. ومواجهات كينية مرتقبة ساعة | رياضة نسائية
أنشيلوتي: أشعر بالمسؤولية بسبب الهزيمة.. وسنحاول حتى الدقيقة الأخيرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بيراميدز: لم يتخيل أحد وصولنا لنصف النهائي.. وفقدان 3 عناصر مهمة لم يكن سهلا ساعة | الكرة المصرية
العودة أمام النصر.. الرياضية تكشف مدة غياب بيرجوين بسبب الإصابة 2 ساعة | سعودي في الجول
أرتيتا: قدمنا دقائق سحرية ضد ريال مدريد.. ولا أصدق ما فعله رايس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة