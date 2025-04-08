"بسبب الملعب السيء".. بيراميدز يعلن تفاصيل استبعاد ثلاثي الفريق أمام الجيش الملكي

استبعد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز ثلاثة لاعبين عن قائمة مواجهة الجيش الملكي بسبب الإصابات.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للفريق المصري.

ويغيب عن بيراميدز كل من رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي توريه.

وأوضح بيراميدز عبر مركزه الإعلامي أن الثلاثي قد تم استبعاده بسبب الإصابات التي لحقت بهم جراء التدريب على ملعب سيء في القنيطرة.

ويأتي ذلك في ظل تضييق الجيش الملكي على بيراميدز في إيجاد ملعب مناسب ليخوض تدريباته عليه.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز عن تفاصيل إصابات الثلاثي والتي أدت لاستبعادهم من القائمة.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة بالتواء في أربطة الركبة، بينما يعاني إبراهيم عادل من آلام شديدة في عضلة الساق اليمنى.

كما يعاني بلاتي توريه من آلام على مستوى الركبة ولذلك تقرر استبعادهم من القائمة.