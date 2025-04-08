تشكيل الهلال - 4 تغييرات عن الذهاب أمام الأهلي بينهما ثنائي الدفاع

أجرى الهلال السوداني أربعة تغييرات عن تشكيل الذهاب بمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي أمام الهلال في موريتانيا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ودفع الهلال بالثنائي محمد سعيد وعثمان ضيوف في الدفاع رغم عدم بدء مواجهة الذهاب.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حارس المرمى: عيسى فوفانا

الدفاع: ستيفن إيبويلا – محمد سعيد - عثمان ضيوف – خديم دياو

الوسط: الحاجي كاني - عبد الرازق يعقوب - صلاح الحسان

الهجوم: أحمد سالم – جان كلود - أداما كوليبالي.

وكان الأهلي قد تغلب في مباراة الذهاب على الهلال بهدف دون مقابل سجله محمد هاني.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لحسم تأهله إلى نصف النهائي.

أما في حالة الخسارة فيحتاج الأهلي للخسارة بفارق هدف وحيد بأي نتيجة بخلاف 1-0 ليتأهل.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.