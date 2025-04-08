تشكيل الأهلي - لا تغييرات عن الذهاب أمام الهلال.. وجراديشار ووسام سويا في الهجوم

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيله الأساسي أمام الهلال دون تغييرات عن مواجهة الذهاب.

ويلعب الأهلي أمام الهلال في موريتانيا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الثنائي نيتس جراديشار ووسام أبو علي في الهجوم سويا أمام الهلال.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: نيتس جراديشار – وسام أبو علي – أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - عمر كمال – حسين الشحات – عمرو السولية – أفشة – أحمد رضا – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس – محمد عبد الله.

وكان الأهلي قد تغلب في مباراة الذهاب على الهلال بهدف دون مقابل سجله محمد هاني.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لحسم تأهله إلى نصف النهائي.

أما في حالة الخسارة فيحتاج الأهلي للخسارة بفارق هدف وحيد بأي نتيجة بخلاف 1-0 ليتأهل.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.