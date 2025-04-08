خبر في الجول – الزمالك يحاول تجهيز الجفالي خلال أسبوعين

يحاول نادي الزمالك تجهيز أحمد الجفالي الجناح الأيمن التونسي للعودة إلى المشاركة في المباريات.

ويعاني الجفالي مزق من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية، وهي إصابة تستغرق من 6 إلى 8 أسابيع للتعافي.

مر حوالي 4 أسابيع حتى الآن من موعد الإصابة، ويحاول الزمالك حاليا حسبما علم FilGoal.com تجهيزه للعودة خلال أسبوعين للعودة في 6 أسابيع بدلا من 8 أسابيع، وذلك حسب استجابته للعلاج.

أحمد الجفالي انضم لنادي الزمالك في انتقالات يناير الماضي قادما من الاتحاد المنستيري التونسي.

صاحب الـ21 عاما شارك رفقة الفريق الأبيض 3 مباريات فقط كبديل بمجموع 38 دقيقة، قبل أن يتعرض لإصابة ضد إنبي ويغادر اللقاء مستبدلا.

وربما تكون فرصة الجفالي أكبر في المشاركة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما استقر نادي الزمالك على استبعاد أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق من قائمة مباراة ستيلينبوش مبدئيا بعد التأكد من توقيعه للغريم النادي الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي مساء غد الأربعاء، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.