تقرير: موكوينا لا يتقاضى راتبه منذ 8 أشهر بسبب أزمة مالية في الوداد

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

موكوينا - الوداد المغربي

يعاني فريق الوداد من أزمة مالية حادة، يعاني بسبب الجهاز الفني من عدم تقاضي راتبه.

وكشفت صحيفة SABC Sport الجنوب إفريقية عن عدم تقاضي رولاني موكوينا المدير الفني ومساعديه راتبهم منذ 8 أشهر بعد تولي مسؤولية الوداد.

وأشار التقرير إلى اضطرار موكوينا من شراء معدات التدريب على حسابه الخاص بسبب الأزمة المالية.

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ويسعى نادي الوداد لإقالة رولاني موكوينا من منصبه بسبب سوء النتائج وبعد الخسارة من كأس العرش المغربي.

وودع الوداد منافسات الكأس من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام المغرب التطواني بهدف دون مقابل.

وبات الوداد مهددا بالغياب عن البطولات القارية الموسم المقبل للمرة الثانية على التوالي.

الوداد في المركز الرابع برصيد 43 نقطة وكان الفريق قد تعرض للتعادل في آخر 4 مباريات.

ويتأهل أول وثاني مسابقة الدوري إلى دوري أبطال إفريقيا وحسم نهضة بركان اللقب بالفعل بينما يأتي الجيش الملكي في المركز الثاني.

أما صاحب المركز الثالث فيتأهل إلى الكونفدرالية بجانب بطل كأس العرش.

وحال كان بطل كأس العرش بين الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، يتأهل وقتها صاحب المركز الرابع للكونفدرالية.

ويتبقى 5 جولات على نهاية مسابقة الدوري المغربي.

الوداد موكوينا
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