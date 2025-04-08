تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام أرسنال.. وكورتوا يحرس المرمى
الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 18:51
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أرسنال.
ويحل ريال مدريد ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات ضمن ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا.
وعاد كورتوا لحراسة مرمى ريال مدريد بشكل أساسي، بينما يجلس فران جونزاليس. على دكة البدلاء.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: تيبو كورتوا
الدفاع: فيدي فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا.
الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام.
الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.
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