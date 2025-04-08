مؤتمر بوجلبان: حضور جماهير سيمبا سلاح ذو حدين.. ومستعدون لتعويض إيبوكا

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 18:18

كتب : FilGoal

أنيس بوجلبان مدرب المصري

يرى أنيس بوجلبان مدرب المصري أن حضور جماهير سيمبا بكثافة يعد سلاح ذو حدين.

أنيس بوجلبان

النادي : المصري

المصري

ويستعد المصري لمواجهة سيمبا التنزاني على ملعب الأخير في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال بوجلبان خلال المؤتمر الصحفي عقب الخاص بالمباراة: "جاهزن تماما لمباراة الغد ونسعى لحصد بطاقة التأهل رغم قوة سيمبا على ملعبه".

أخبار متعلقة:
بوجلبان: كنا نستحق الفوز ولكن.. وهذا ما كنا نريده قبل المباراة بوجلبان: جمهور المصري كان كلمة السر أمام سيمبا.. وقلق لهذا السبب مؤتمر بوجلبان: صفوفنا مكتملة لأول مرة ضد سيمبا.. وجماهيرنا ستعطينا الدافع للفوز بوجلبان: أهدرنا 3 فرص محققة في آخر المباراة ضد بيراميدز

وتابع "درسنا طريقة لعب سيمبا ولدينا عدة سيناريوهات للمباراة".

وأضاف "الحضور المكثف لجماهير سيمبا للمباراة سلاح ذو حدين وأتمنى الصعود لإدخال السعادة على جماهير المصري".

وأتم "نجومنا على أتم الاستعداد لتعويض غياب جون إيبوكا".

وكان المصري قد فاز في مباراة الذهاب على ملعب السويس الجديد بهدفين دون رد.

ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة الزمالك وستيلينبوش.

أنيس بوجلبان المصري كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
مدرب بيراميدز: لم يتخيل أحد وصولنا لنصف النهائي.. وفقدان 3 عناصر مهمة لم يكن سهلا دوري أبطال إفريقيا - موعد مواجهتي الأهلي ضد صنداونز في نصف النهائي الكرتي: مواجهة الجيش الملكي لم تكن سهلة.. ولما لا نحصد دوري الأبطال مروان عطية: كنا على قلب رجل واحد أمام الهلال.. وخبرات الأهلي حسمت التأهل تساوى في قمة ترتيب الهدافين.. إمام عاشور يسجل خامس أهدافه في دوري الأبطال وكيله لـ في الجول: عبد المجيد مستمر مع الزمالك وتواصل لتعديل عقده.. حالة واحدة لرحيله السادسة على التوالي.. الأهلي إلى المربع الذهبي بعد الفوز على الهلال ذهابا وإيابا تأهل تاريخي.. بيراميدز إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام الجيش الملكي
أخر الأخبار
كرة يد - قمة مصرية في فرنسا.. مونبيلييه يهزم ليموج ويتأهل لنهائي الكأس 2 ساعة | كرة يد
الدوري السعودي - اتحاد جدة مهدد بفقدان بيرجوين 3 مباريات 2 ساعة | سعودي في الجول
خامس الدوري الإنجليزي يتأهل إلى أبطال أوروبا الموسم المقبل 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لربع نهائي سيدات إفريقيا.. ومواجهات كينية مرتقبة 3 ساعة | رياضة نسائية
أنشيلوتي: أشعر بالمسؤولية بسبب الهزيمة.. وسنحاول حتى الدقيقة الأخيرة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بيراميدز: لم يتخيل أحد وصولنا لنصف النهائي.. وفقدان 3 عناصر مهمة لم يكن سهلا 3 ساعة | الكرة المصرية
العودة أمام النصر.. الرياضية تكشف مدة غياب بيرجوين بسبب الإصابة 3 ساعة | سعودي في الجول
أرتيتا: قدمنا دقائق سحرية ضد ريال مدريد.. ولا أصدق ما فعله رايس 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 خبر في الجول - عرض جديد من الأهلي لـ عبد المنعم.. وتغيير في قرار نيس بشأن الإعارة