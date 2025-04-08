مؤتمر بوجلبان: حضور جماهير سيمبا سلاح ذو حدين.. ومستعدون لتعويض إيبوكا
الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 18:18
كتب : FilGoal
يرى أنيس بوجلبان مدرب المصري أن حضور جماهير سيمبا بكثافة يعد سلاح ذو حدين.
أنيس بوجلبان
النادي : المصري
ويستعد المصري لمواجهة سيمبا التنزاني على ملعب الأخير في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وقال بوجلبان خلال المؤتمر الصحفي عقب الخاص بالمباراة: "جاهزن تماما لمباراة الغد ونسعى لحصد بطاقة التأهل رغم قوة سيمبا على ملعبه".
وتابع "درسنا طريقة لعب سيمبا ولدينا عدة سيناريوهات للمباراة".
وأضاف "الحضور المكثف لجماهير سيمبا للمباراة سلاح ذو حدين وأتمنى الصعود لإدخال السعادة على جماهير المصري".
وأتم "نجومنا على أتم الاستعداد لتعويض غياب جون إيبوكا".
وكان المصري قد فاز في مباراة الذهاب على ملعب السويس الجديد بهدفين دون رد.
ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة الزمالك وستيلينبوش.
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