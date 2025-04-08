من رابطة المحترفين.. برونو أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي
الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 16:24
كتب : FilGoal
توج البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في شهر مارس 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين.
وبذلك فاز برونو بجائزة الأفضل من رابطة الدوري الإنجليزي ورابطة المحترفين في شهر واحد.
وحقق برونو الجائزة للمرة الأولى هذا الموسم.
وتفوق البرتغالي على جان ريكنر بيليجارد لاعب ولفرهامبتون، وثنائي برايتون بيرفيس إستوبينان ويان بول فان هيكي، بالإضافة إلى ثنائي نوتنجهام فورست أنتوني إيلانجا ونيكولا ميلينكوفيتش.
وأسهم برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد في جميع الأهداف الأربعة للفريق هذا الشهر الخالي من الهزائم.
سجل التعادل في شباك أرسنال في المباراة التي انتهت 1-1.
قبل أن يقدم تمريرتين ويسجل هدفا في ثلاثية فريقه أمام ليستر سيتي.
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يطير إلى آسيا عقب نهاية الموسم القبض على مشجع يونايتد الذي صفع جريليش في دربي مانشستر مرموش يتوج بجائزة الأفضل في مانشستر سيتي خلال مارس للمرة الثانية تواليا.. مرموش يفوز بجائزة هدف شهر مارس في مانشستر سيتي مدير ريال بيتيس: سنبذل قصارى جهدنا لضم أنتوني نهائيا لاعب سيتي: نثق في قدرتنا على التأهل لدوري أبطال أوروبا تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب.. ومتى يتوج الريدز سلوت يوضح موقف أليسون من المشاركة ضد وست هام