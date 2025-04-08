من رابطة المحترفين.. برونو أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 16:24

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد أرسنال

توج البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في شهر مارس 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين.

وبذلك فاز برونو بجائزة الأفضل من رابطة الدوري الإنجليزي ورابطة المحترفين في شهر واحد.

وحقق برونو الجائزة للمرة الأولى هذا الموسم.

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وتفوق البرتغالي على جان ريكنر بيليجارد لاعب ولفرهامبتون، وثنائي برايتون بيرفيس إستوبينان ويان بول فان هيكي، بالإضافة إلى ثنائي نوتنجهام فورست أنتوني إيلانجا ونيكولا ميلينكوفيتش.

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وأسهم برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد في جميع الأهداف الأربعة للفريق هذا الشهر الخالي من الهزائم.

سجل التعادل في شباك أرسنال في المباراة التي انتهت 1-1.

قبل أن يقدم تمريرتين ويسجل هدفا في ثلاثية فريقه أمام ليستر سيتي.

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