مؤتمر عواد: المنافسة مع صبحي لصالح الزمالك.. ونسعى للتتويج بالكونفدرالية

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 15:34

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك

أكد محمد عواد حارس مرمى الزمالك أن المنافسه مع زميله في الفريق محمد صبحي لصالح الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه ستيلينبوش في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي من الكونفدرالية.

وقال عواد خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة، وسنواجه فريق منظم ويقدم كرة جماعية".

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وأضاف "مباراة ستيلينبوش صعبة والجميع يركز من أجل التأهل لدور نصف النهائي".

وواصل "نحن مطالبون بالتسجيل وعدم استقبال الأهداف، والجميع يركز لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل تواجد جماهير الزمالك لتحفيز الفريق".

وشدد "عدم استقبال أي هدف في مباراة الذهاب أمر جيد، علينا التركيز في المباراة خاصة أننا نملك الخبرات الكبيرة التي تساعدنا في التعامل مع اللقاء لتحقيق الهدف المطلوب".

وأوضح "المنافسة مع محمد صبحي أمر جيد وفي مصلحة الفريق، ومن يشارك عليه تقديم أفضل ما لديه لصالح الزمالك".

وأكد "الزمالك يسعى للفوز في أي بطولة يشارك فيها، وهدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي، في النسخة الحالية لدينا عبد الله السعيد وهو إضافة كبيرة للفريق وعامل مساعد لنا".

وأنهى حديثه قائلا: "جمهور الزمالك هو اللاعب رقم واحد ومباريات الفريق في ستاد القاهرة بتواجد الجماهير تختلف عن أي مباراة دونهم".

وتعادل الزمالك مع خصمه ستيلينبوش بدون أهداف في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا.

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