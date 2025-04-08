مؤتمر بيسيرو: زيزو أحد أفضل اللاعبين في مصر.. ولم تفلح محاولات تشتيت الفريق

أقر جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك أن أحمد سيد (زيزو) جناح الفريق من أفضل اللاعبين في مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه ستيلينبوش في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي من الكونفدرالية.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنواجه فريق منظم، ونثق في أنفسنا وجاهزون للقاء، والفريق استعد بجدية من أجل تحقيق الفوز، ونسعى لحسم التأهل للدور نصف النهائي".

وأضاف "هناك من يحاول تشتيت الزمالك قبل المباراة، والأجواء جيدة في الفريق وجميع اللاعبين سعداء، ومحاولات تشتيت الفريق لن تفلح".

وواصل "عندما أجد بعض الأمور السلبية أحاول العمل على تحسينها باستمرار في التدريبات سواء في الجزء الدفاعي أو الهجومي، والزمالك قدم مباراة جيدة من الناحية الدفاعية في المباراة السابقة وفي مباراة الذهاب أمام ستيلينبوش".

وتابع "الفريق لم يكن على المستوى الهجومي المطلوب، ونقوم بتقييم أداء الفريق وشرح السلبيات للاعبين لتحسين الأداء والحفاظ على الشكل التنظيمي للفريق".

وشدد "زيزو أحد أفضل اللاعبين في مصر حاليا وهو لاعب بالزمالك وسعيد به جدا وبما يقدمه مع الفريق".

وأتم "فريق ستيلينبوش يجيد التحولات الهجومية والضربات الثابتة، والمنافس فريق جيد ومنظم".

وتعادل الزمالك مع خصمه ستيلينبوش بدون أهداف في مباراة الذهاب بجنوب إفريقا.