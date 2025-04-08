مانشستر يونايتد يطير إلى آسيا عقب نهاية الموسم

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 14:09

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - يونايتد

سيزور مانشستر يونايتد قارة آسيا للعب مباريات ودية في كوالالمبور وهونج كونج بعد ختام موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 في مايو المقبل.

سيواجه مانشستر يونايتد فريق نجوم رابطة دول جنوب شرق آسيا في ملعب بوكيت جليل الوطني الذي يتسع لـ 84 ألف متفرج في كوالالمبور يوم 28 مايو.

وذلك قبل السفر لمواجهة منتخب هونج كونج في ملعبه الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، في 30 مايو.

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وزار يونايتد كوالالمبور آخر مرة عام 2009، وهونج كونج عام 2013.

سيسافر الفريق بعد المباراة الختامية في موسم الدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد في 25 مايو.

قال عمر برادة، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد: "نُقدّر الدعم الكبير الذي يحظى به مانشستر يونايتد حول العالم".

وأضاف "يسعدنا هذا الصيف تقديم جدول مباريات يُتيح لجماهيرنا في آسيا والدول الاسكندنافية والولايات المتحدة فرصة التواصل مع النادي ومشاهدة مباريات الفريق مباشرةً".

مانشستر يونايتد آسيا
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