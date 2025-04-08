"استفسرنا عن الأحداث غير المقبولة".. كاف يجتمع مع 16 ناديا من أجل السلامة والأمن

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 13:09

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعا مع 16 ناديا المشاركين في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من أجل السلامة والأمن.

وقال كريستيان إيميروا رئيس كاف للسلامة والأمن للموقع الرسمي: "إن الهدف من الاجتماع هو خلق توافق وتعزيز التعاون ومواصلة تحسين الخطط التشغيلية لمراحل ربع النهائي والجولات القادمة من مسابقات كاف".

وأضاف "من المهم جمع ضباط السلامة والأمن لمناقشة الخطط التفصيلية للمباريات بهدف فرض تدابير السلامة والأمن في الملاعب وللجماهير".

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واتم "استفسر كاف من الأندية عن الأحداث غير المقبولة في بعض المباريات حيث أدت أعمال الشغب إلى حوادث في الملاعب".

وكان الزمالك قد أعلن تلقيه خطابا من كاف يطلب فيه توضيح أسباب التصرفات التي قامت بها مجموعتين من الجماهير قبل مباراة الزمالك أمام فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

واستفسر " كاف" عن حضور أعداد من الجماهير الزملكاوية للتدريب الأخير للفريق على ملعب المباراة .

وأشار الاتحاد الإفريقي في خطابه إلى أنه يريد من نادي الزمالك معرفة التفاصيل الكاملة للأحداث قبل المباراة.

وأكد الاتحاد القاري خلال خطابه للزمالك أن الواقعة مرت بسلام ولم تحدث أي اصابات بين الجماهير سواء القادمين من مصر أو المقيمين في جنوب إفريقيا.

وأوضح "كاف" أن ما حدث لم يؤثر على سير المباراة وانتهائها بشكل طبيعي.

ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهلة لنادي الزمالك لمدة أسبوع للرد على خطاب "كاف".

المباراة أقيمت في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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