القبض على مشجع يونايتد الذي صفع جريليش في دربي مانشستر

ألقت شرطة مانشستر الكبرى القبض على أحد مشجعي مانشستر يونايتد والذي اتهم بصفع جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي خلال مباراة دربي مانشستر يوم الأحد.

وذكرت جريدة ديلي ميل أنه أُلقي القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عامًا ووُجهت إليه تهمة الاعتداء على جاك جريليش.

وأوضحت تقارير عديدة أن المشجع صفع جريليش على وجهه بجوار نفق ملعب أولد ترافورد.

لم يصب لاعب وسط مانشستر سيتي بجروح خطيرة إثر الهجوم، حسب التقارير.

ورفض كلا الناديين التعليق، بينما يتعاون مانشستر يونايتد بشكل وثيق مع الشرطة.

فيما قال المتحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى: "وُجهت تهمة الاعتداء إلى ألفي هولت، البالغ من العمر 20 عامًا، وسيمثل أمام محكمة مانشستر الابتدائية".

وأضاف "تتعلق هذه التهمة بحادثة وقعت في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد".

وفرض التعادل السلبي نفسه في دربي مانشستر بين يونايتد وسيتي على ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل الفريقان سلبيا لأول مرة منذ 2020 والذي أقيم آنذاك على ملعب أولد ترافورد أيضا.

ويتواجد سيتي في المركز السادس برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع ونيوكاسل يونايتد الخامس.

فيما ظل يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.