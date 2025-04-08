مرموش يتوج بجائزة الأفضل في مانشستر سيتي خلال مارس

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 - 12:02

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش ضد برايتون

توج عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي بجائزة الأفضل في صفوف ناديه خلال شهر مارس.

فقد كشف مانشستر سيتي عن ترشح مرموش لجائزة لاعب الشهر أمام إرلينج هالاند ونيكو أورايلي.

ونجح مرموش في حصد الجائزة متفوقا على زميليه.

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مرموش، الذي انضم للفريق منذ نحو شهرين ونصف، حقق الجائزة لأول مرة.

الجائزة هي الثالثة للدولي المصري مع سيتي، فقد توج بجائزة أفضل هدف في شهر فبراير وكررها في مارس.

واستخدم بيب جوارديولا مدرب سيتي مرموش في مركز رأس الحربة وكذلك خلف المهاجم، وأظهر تألقا كبيرا في كلتا المركزين.

وحصد مرموش جائزة لاعب الشهر بعدما سجل هدفًا رائعًا من تسديدة بعيدة المدى ضد برايتون.

كما أنه دخل كبديل في الشوط الثاني أمام بورنموث بكأس الاتحاد الإنجليزي وسجل هدف الفوز الذي ضمن تأهل سيتي إلى نصف النهائي للمرة السابعة على التوالي.

يذكر أن المدافع عبد القادر خوسانوف فاز بالجائزة لأول مرة في فبراير.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 13 مباراة، بواقع 9 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

عمر مرموش مانشستر سيتي
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