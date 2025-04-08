كورييري ديلو سبورت: إبراهيموفيتش يختار المدير الرياضي الجديد لـ ميلان

اختار زلاتان إبراهيموفيتش المستشار الفني لشركة رد بيرد المالكة لـ ميلان المدير الرياضي الجديد للنادي.

ويبحث النادي الإيطالي منذ فترة عن مدير رياضي.

وحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فإن إبراهيموفيتش يفضل تعيين إيلي تاري المدير الرياضي السابق للاتسيو.

وعمل تاري كمدير رياضي في لاتسيو لمدة 15 عاما وحقق نجاحات كبيرة بفوزه ببطولة الكأس والسوبر في إيطاليا.

وأفادت الصحيفة أن إبراهيموفيتش يفضل تاري على توني داميكو المدير الرياضي لأتالانتا وجيوفاني مانا المدير الرياضي لنابولي.

وكشفت الصحيفة أن اختيار إبراهيموفيتش لتاري يعود إلى أنه سيعمل فورا في الروسونيري بعدم ارتباطه بأي عقد عكس داميكو ومانا.

ويسير ميلان في بطولة الدوري بطريقة غير جيدة إذ يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة ويبتعد عن مراكز التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يواجه ميلان منافسه أودينيزي يوم الجمعة المقبل في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.