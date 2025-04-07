الخليج لـ في الجول: محمد شريف مستمر حتى نهاية الموسم.. وهذا موقفنا من تجديد عقده

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 23:06

كتب : محمد جمال

محمد شريف - الخليج

كشف حسن الدبيس المشرف على الكرة بنادي الخليج السعودي عن موقف النادي من استمرار محمد شريف معه بالموسم المقبل.

محمد شريف

النادي : الخليج

الخليج

وينتهي تعاقد شريف مع الخليج بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وقال الدبيس لـ FilGoal.com: "بالنسبة لنا محمد شريف مستمر معنا حتى نهاية الموسم ولا يوجد أي حديث حول مستقبله وأمر تجديد العقد سيكون حسب تقرير المدرب في نهاية الموسم الجاري".

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صاحب الـ 29 عاما انضم للخليج قادما من الأهلي في 2023.

ومنذ الانضمام للفريق لعب شريف 51 مباراة وخلالها سجل 9 أهداف وصنع هدفين.

وخلال الموسم الحالي سجل محمد شريف 3 أهداف في 15 مباراة شارك بها.

محمد شريف الخليج
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