الخليج لـ في الجول: محمد شريف مستمر حتى نهاية الموسم.. وهذا موقفنا من تجديد عقده
الإثنين، 07 أبريل 2025 - 23:06
كتب : محمد جمال
كشف حسن الدبيس المشرف على الكرة بنادي الخليج السعودي عن موقف النادي من استمرار محمد شريف معه بالموسم المقبل.
وينتهي تعاقد شريف مع الخليج بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.
وقال الدبيس لـ FilGoal.com: "بالنسبة لنا محمد شريف مستمر معنا حتى نهاية الموسم ولا يوجد أي حديث حول مستقبله وأمر تجديد العقد سيكون حسب تقرير المدرب في نهاية الموسم الجاري".
صاحب الـ 29 عاما انضم للخليج قادما من الأهلي في 2023.
ومنذ الانضمام للفريق لعب شريف 51 مباراة وخلالها سجل 9 أهداف وصنع هدفين.
وخلال الموسم الحالي سجل محمد شريف 3 أهداف في 15 مباراة شارك بها.
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