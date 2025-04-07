مهلة لتوضيح سلوك الجماهير.. الزمالك يتلقى خطابا من كاف بسبب مباراة ستيلينبوش

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

كاف

أعلن نادي الزمالك عن تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب فيه توضيح أسباب التصرفات التي قامت بها مجموعتين من الجماهير قبل مباراة الزمالك أمام فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

واستفسر " كاف" عن حضور أعداد من الجماهير الزملكاوية للتدريب الأخير للفريق على ملعب المباراة .

وأشار الاتحاد الإفريقي في خطابه إلى أنه يريد من نادي الزمالك معرفة التفاصيل الكاملة للأحداث قبل المباراة.

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وأكد الاتحاد القاري خلال خطابه للزمالك أن الواقعة مرت بسلام ولم تحدث أي اصابات بين الجماهير سواء القادمين من مصر أو المقيمين في جنوب إفريقيا.

وأوضح "كاف" أن ما حدث لم يؤثر على سير المباراة وانتهائها بشكل طبيعي.

ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهلة لنادي الزمالك لمدة أسبوع للرد على خطاب "كاف".

المباراة أقيمت في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كاف الزمالك الكونفدرالية ستيلنبوش
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