مؤتمر إنزاجي: بايرن ميونيخ مرشح للتواجد في النهائي رفقة ريال مدريد

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 20:35

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

عبر سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر عن قوة خصمه بايرن ميونيخ بأنه المرشح للتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه بايرن ميونيخ في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا الثلاثاء القادم.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بايرن ميونيخ قوي للغاية، ومرشح للوصول إلى نهائي البطولة رفقة ريال مدريد".

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وأضاف "نسبة مشاركة باستوني أكبر من غيابه بينما العكس بالنسبة لديماركو".

وأكمل "إيرادات بايرن ميونيخ وريال مدريد مختلفة عنا، لكننا ننظر إلى الملعب فقط وليس للميزانية، لعبنا بشكل أفضل من بايرن خلال الموسم الجاري".

وتابع "بايرن لديه غيابات مهمة مثلنا، سنلعب بدون 5 لاعبين، سنعاني ولكن ستكون هناك لحظات سيواجه فيها بايرن أيضا مشاكل".

وواصل "موسيالا هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن التفكير أن مولر أو جنابري سيلعبان يجعلك تفهم ما هو فريق بايرن".

وأنهى حديثه قائلا: "ليس من السهل البقاء في المنافسة إذ بقينا في القمة مع تخفيض كبير في الميزانية، لكن لدينا فريق قوي وإدارة ممتازة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري يوم 16 أبريل المقبل.

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