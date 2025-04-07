للمرة الثانية تواليا.. مرموش يفوز بجائزة هدف شهر مارس في مانشستر سيتي

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

فاز عمر مرموش بجائزة هدف شهر مارس لـ مانشستر سيتي.

وحصل مرموش على الجائزة بهدفه في برايتون وكان هدف التعادل.

وسجل الدولي المصري الهدف بعد تسديدة قوية من 20 يارد.

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ونافس هدف مرموش كل من هدف نيكو أوريلي الثاني في بلايموث وأوبا فوخينو في توتنام وخديجة باني شو ضد أستون فيلا.

وللمرة الثانية على التوالي يتوج مرموش بالجائزة.

اللاعبون الحاصلون على الجائزة:

أغسطس.. حصل عليها ماتيو كوفاسيتش ضد تشيلسي.

سبتمبر.. جون ستونز ضد أرسنال.

أكتوبر.. يوسكو جفارديول ضد ولفرهامبتون.

نوفمبر.. يوسكو جفارديول ضد بورنموث.

ديسمبر.. كيفن دي بروين ضد نوتنجهام فورست.

يناير.. إيرلينج هالاند ضد تشيلسي.

فبراير.. عمر مرموش ضد نيوكاسل.

عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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