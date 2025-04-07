تنس - مصر تكتسح إسرائيل في بطولة بيلي كينج

حقق منتخب مصر لسيدات التنس الفوز على إسرائيل بنتيجة 3-0.

وفازت مصر على إسرائيل في بطولة بيلي كينج المقامة بمدينة لارنكا القبرصية.

وفازت مصر بثلاثة انتصارات في المباراة بدون خسارة أي مجموعة.

إذ فازت مصر في لقائي الفردي بنتيجة 2-0 وفي الزوجي بنتيجة 3-0.

ومثل منتخب مصر في المباراة كل من ساندرا سمير ولميس الحسين.

وتقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للمنتخب عبر اتصال هاتفي مع إسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس والجهاز الفني للمنتخب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الثانية في البطولة ضد بلغاريا المصنف الـ 37 عالميا غدا الثلاثاء.