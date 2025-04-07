رومانو: فيورنتينا اتخذ قراره الأخير بشأن مستقبل دي خيا

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا - فيورنتينا

اتخذ نادي فيورنتينا قراره بشأن مستقبل دافيد دي خيا حارس مرمى الفريق.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن النادي الإيطالي اتخذ قرارا بتفعيل بند تمديد العقد تلقائيا.

ومن المقرر أن يكون تمديد العقد لمدة موسم إضافي.

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وتألق الحارس البالغ من العمر 34 عاما مع فريقه خلال الموسم الجاري.

ويعد دي خيا من أكثر حراس المرمى الذين حافظوا على شباكهم من استقبال أهداف في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.

ويحتل دي خيا المركز الثاني بـ10 مباريات دون استقبال أي هدف بعد الثلاثي يان سومر وميكيلي دي جريجوريو وميلي سفيلار بـ12 مباراة.

وظل دي خيا الموسم الماضي دون ناد حتى قرر فيورنتينا ضمه في الصيف الماضي.

ويحتل فيورنتينا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة.

فيورنتينا دافيد دي خيا الدوري الإيطالي
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