قائمة الخطر - 9 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب ريال مدريد وأرسنال

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات غدا الثلاثاء 8 أبريل ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتضم قائمة الفريقين عددا كبيرا من اللاعبين المهددين بالغياب عن لقاء الإياب، حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء.

إجمالي اللاعبين المهددين يصل إلى 9، بينهم 6 لاعبين في صفوف ريال مدريد، و3 لدى أرسنال.

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بين لاعبي ريال مدريد يظل أنطونيو روديجير مهددا، بعد أن تلقى عقوبة إيقاف لمدة مباراة مع وقف التنفيذ على خلفية أحداث دربي مدريد في دور الـ 16.

لاعبو ريال مدريد المهددون بالغياب:

فينيسيسوس جونيور

لوكا مودريتش

إندريك

أنطونيو روديجير

إدواردو كامافينجا

لوكاس فاسكيز

لاعبو أرسنال:

جابرييل مارتينيلي

ديكلان رايس

يوريين تيمبر

فينيسيوس ريال مدريد دوري أبطال أوروبا إدواردو كامافينجا
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