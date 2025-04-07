انتهى تحديد منافس مصر للناشئين - أنجولا (6)-(1) إفريقيا الوسطى.. كوت ديفوار (4)-(2) مالي

تقام مباريات المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا للناشئين، والتي ستحدد منافس منتخب مصر في الملحق المؤهل لكأس العالم.

منتخب مصر كان قد فاز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بذلك الفوز أنهى منتخب مصر مجموعته في المركز الثالث خلف جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، بعد خسارته أمام الفريقين.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم للناشئين، بينما يلعب أصحاب المركز الثالث في ملحق مؤهل للبطولة.

وسيلعب منتخب مصر في الملحق مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الرابعة.

ويقام كأس العالم تحت 17 عاما خلال العام الجاري في قطر.

وتضم المجموعة الرابعة كوت ديفوار ومالي وأنجولا وإفريقيا الوسطى، وضمن منتخب مالي فقط عدم إمكانية احتلال المركز الثالث.

ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة:

1- مالي - 6 نقاط

2- كوت ديفوار - 4 نقاط

3- أنجولا - نقطة

4- إفريقيا الوسطى - صفر

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ترتيب المجموعة المحدث وفقا للنتائج

1- كوت ديفوار - 7 نقاط

2- مالي - 6 نقاط

3- أنجولا - 4 نقاط

4- إفريقيا الوسطى - صفر

أنجولا (6)-(1) إفريقيا الوسطى

ق 92 جوووول مجايرو موانها بعد تمريرة مانيلسون

ق 90 إفريقيا الوسطى تسجل أول هدف بتوقيع أنان أوتو

ق 69 جوووول ليون يسجل الخامس بصناعة بونا

ق 64 جوووول جايرو موانها يسجل الرابع بعد تمريرة من لوكاس

ق 63 جوووول ليون يسجل الثالث بعد تمريرة إليسو فرانسيسكو

ق 57 ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو تلغيها

ق 26 جوووول دينسيل ليون يسجل الثاني بعد تمريرة من جايدن بونا

ق 13 جوووول أول يسجله لوكاس من ركلة جزاء

كوت ديفوار (4)-(2) مالي

ق 96 برولاي سيديبيه يسجل الرابع لكوت ديفوار بعد تمريرة من توالي

ق 69 ديمبيلي يهدر ركلة الجزاء ولكن ريمون بومبا يسجل من المتابعة

ق 45 جوووول سيدو ديمبيلي يقلص الفارق لمالي

ق 41 جوووول هايدارا يصنع مجدددا ومويس دياراسوبا يسجل

ق 18 جووول هايدارا يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق 4 جووول ألينهو هايدارا يسجل الأول بعد تمريرة من يانيس توالي