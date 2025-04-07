مدير ريال بيتيس: سنبذل قصارى جهدنا لضم أنتوني نهائيا

مدح مانو فاخاردو المدير الرياضي لـ ريال بيتيس، البرازيلي أنتوني لاعب الفريق مشيرا إلى أن ناديه سيبذل قصارى جهده لضمه نهائيا.

ويلعب أنتوني في ريال بيتيس على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد قادما خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال فاخاردو لموقع إستاديو ديبورتيفو: "ضم أنتوني بشكل دائم؟ ما زال الوقت مبكرا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للتعاقد معه عقب انتهاء الإعارة".

وأتم "أشعر بالرضا لأنني جلت أنتوني، لكنه ثمرة العمل الجماعي، بالرغم من أنني المسؤول عن الإدارة الرياضية، إلا أن هناك العديد من الأشخاص المشاركين في هذا القرار".

ولا يوجد بند أحقية الشراء لبيتيس في عقد إعارة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

وتألق أنتوني كثيرا مع بيتيس وتمكن من المشاركة في 13 مباراة.

وساهم أنتوني في 8 أهداف لفريقه بواقع تسجيله 4 أهداف وصناعته مثلهم.

بينما لعب مع مانشستر يونايتد خلال النصف الأول من الموسم الحالي في 14 مباراة وسجل هدفا دون الصناعة، بواقع لعبه 406 دقيقة.