مؤتمر الشناوي: الهلال لديه فريق جيد هذا الموسم.. وهدف الأهلي دائما أن يكون رقم 1

يرى محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي أن فريق الهلال مميز هذا الموسم.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدف دون مقابل.

وقال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي: "نعرف أن مواجهة الهلال ستكون صعبة، وحققنا الفوز في الشوط الأول بهدف دون مقابل، ونستعد بشكل جيد للشوط الثاني لنعود بانتصار يسعد الجماهير".

وتابع "الهلال لعب بشكل جيد في دور المجموعات، ولديهم فريق جيد جدا هذا الموسم ويلعبون في موريتانيا طوال الموسم، لكن الأهم بالنسبة لنا العودة بالفوز وبطاقة التأهل".

وكشف الشناوي "أي مباراة بالنسبة لنا يكون لها أهمية كبيرة جدا، فريق الأهلي يركز في كل مباراة كأنها نهائي، وأنا اختلف عن عدم ظهورنا بشكل جيد في مباراة الذهاب لكننا لعبنا بصورة جيدة وكان ينقصنا التوفيق لتحقيق نتيجة أفضل".

واختتم حارس مرمى الأهلي تصريحاته "هدفنا دائما داخل النادي الأهلي هو الاستمرار كرقم 1 ولذلك أي بطولة نشارك فيها نبحث عن لقبها وبذلك يتجدد شغف الفريق، والآن نركز على تلك البطولة ونريد حصد اللقب الـ 13".

وكان الأهلي قد تغلب في مباراة الذهاب على الهلال بهدف دون مقابل سجله محمد هاني.

ووصلت بعثة الأهلي فجر أمس الأحد إلى موريتانيا من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لحسم تأهله إلى نصف النهائي.

أما في حالة الخسارة فيحتاج الأهلي للخسارة بفارق هدف وحيد بأي نتيجة بخلاف 1-0 ليتأهل.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.