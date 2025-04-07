مؤتمر كولر: غير صحيح ظهورنا بشكل سيء أمام الهلال.. والمهم من المجموعات التأهل

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 16:56

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - المدير الفني فريق الأهلي - مؤتمر صحفي

رفض مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي فكرة خوض مباراة غير جيدة أمام الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تغلب على الهلال في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدف دون مقابل سجله محمد هاني.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "مستعدون لمواجهة الهلال بشكل جيد جدا ونعرف كيف نلعب على نجيل صناعي، وندخل المباراة متفوقين بفارق هدف ونتمنى الخروج من المواجهة الثانية ونحن متأهلون".

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وتابع "رغم التفوق بفارق هدف لكننا متأكدين من قوة الفريق السوداني لذلك سنخوض المباراة بحذر وتركيز شديد".

أما عن حرارة الجو فأجاب "عامل الطقس لن يكون له تأثير سلبي علينا لأن درجة الحرارة مرتفعة حاليا في القاهرة، واللاعبون لديهم ما يكفي من الخبرات للتعامل مع هذه الأمور".

وشدد كولر "المهم في دور المجموعات هو التأهل للأدوار الإقصائية ولن يكون حاسما صعود الفريق بالمركز الأول أو الثاني".

وأضاف "اختلف مع قول أن الأهلي لم يلعب مباراة جيدة في الذهاب، لكننا نجحنا في خلق العديد من الفرص وظهرنا بشكل جيد".

وواصل "المهم في كل مباراة خلق فرص للتهديف والطبيعي في كرة القدم أن كل فرصة لن تسجل هدف، أنا سعيد بنتيجة الذهاب لأننا خرجنا منتصرين وحاليا هدفنا الحفاظ على الانتصار والتأهل لنصف النهائي".

وأردف كولر "مستوانا البدني والذهني حاضر وسعداء بالمستوى الحالي رغم اقتناعنا أن هناك أفضل من ذلك، وهدفنا تحقيق الفوز".

وبسؤاله عن غياب الوداد منافسه في الفترة الأخيرة اختتم كولر تصريحاته "نحن لا نفكر إلا في مباراة الهلال وحال التأهل سنفكر في المنافس المقبل".

وكان الأهلي قد تغلب في مباراة الذهاب على الهلال بهدف دون مقابل سجله محمد هاني.

ووصلت بعثة الأهلي فجر أمس الأحد إلى موريتانيا من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لحسم تأهله إلى نصف النهائي.

أما في حالة الخسارة فيحتاج الأهلي للخسارة بفارق هدف وحيد بأي نتيجة بخلاف 1-0 ليتأهل.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

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