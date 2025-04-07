لاعب سيتي: نثق في قدرتنا على التأهل لدوري أبطال أوروبا

يثق ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط مانشستر سيتي في قدرة فريقه على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بعد تعادله مع مضيفه مانشستر يونايتد في الجولة 31 ظل سيتي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع.

وقال كوفاسيتش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "المواجهة ضد مانشستر سيتي كانت مباراة دربي عادية، أردنا الفوز لكننا حصدنا نقطة وواصلنا طريقنا".

وأكمل "نسعى دائما للفوز لكن كان علينا أيضا الحذر من الخسارة لأننا في منافسة قوية على التأهل لدوري أبطال أوروبا ونحتاج إلى نقاط".

وأضاف "نتطلع للمباريات المقبلة، وعلينا أن نتحلى بنفس العقلية تجاه دوري أبطال أوروبا، لأنه من المهم أن يكون مانشستر سيتي في البطولة الموسم المقبل".

وتابع "سيكون السباق صعبا حتى النهاية، فهناك العديد من الفرق التي تنافس على المراكز الأربعة الأولى، ولا توجد مباراة سهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وشدد الدولي الصربي "واثقون من قدرتنا على تحقيق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

ويتبقى لمانشستر سيتي 7 مباريات في الدوري، بينهم مواجهات ضد منافسيه على التأهل لدوري الأبطال، أستون فيلا وبورنموث وفولام.