اتحاد الكرة: 4 قرارات بشأن أمم إفريقيا للشباب.. ومجاهد منسق عام

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين أحمد مجاهد عضو لجنة الحوكمة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) منسقًا عامًا للبطولة بين الكاف والاتحاد المصري لكرة القدم.

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الذي عقد اليوم الإثنين، الموازنة التقديرية للبطولة مع إخطار وزارة الشباب والرياضة بها رسميا..

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر إسناد تنظيم كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة إلى مصر، بدلا من كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو المقبل.

وقرر المجلس في اجتماعه اليوم التالي:

اطّلع مجلس الإدارة على خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بشأن إسناد تنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة إلى مصر، والموافقة الرسمية من الحكومة المصرية على الاستضافة خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو 2025. وبالنظر إلى ضيق الوقت، وافق المجلس على ما يلي:

تكليف المدير التنفيذي وجميع إدارات الاتحاد بتنفيذ مهام تنظيم البطولة وفق اختصاص كل إدارة، على أن يتولى أعضاء مجلس الإدارة الإشراف والمتابعة على إدارات ومجموعات البطولة.

تعيين أحمد مجاهد عضو لجنة الحوكمة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف) منسقًا عامًا للبطولة بين الكاف والاتحاد المصري لكرة القدم.

تشكيل لجنة الاتصال الحكومي من السادة المستشارين ووكلاء الوزارة المرشحين من وزارة الشباب والرياضة.

اعتماد الموازنة التقديرية للبطولة، مع إخطار وزارة الشباب والرياضة بها رسميًا.