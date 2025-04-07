الأهلي بالزي الأساسي.. نتيجة الاجتماع الفني لمواجهة الهلال بدوري الأبطال

عُقد ظهر اليوم الإثنين الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي ضد الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب شيخا ولد بيديا في موريتانيا مواجهة الإياب بين الهلال والأهلي في تمام التاسعة من مساء غدا الثلاثاء.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي الأساسي المكون من قميص أحمر وشورت أبيض وجوارب حمراء، كما يرتدي حارس المرمى طاقما باللون الأصفر.

أما الهلال فيرتدي الطاقم الأزرق بالكامل بينما حارس مرماه يرتدي القميص البنفسجي والشورت الأزرق.

وكان الأهلي قد تغلب في مباراة الذهاب على الهلال بهدف دون مقابل سجله محمد هاني.

ووصلت بعثة الأهلي فجر أمس الأحد إلى موريتانيا من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لحسم تأهله إلى نصف النهائي.

أما في حالة الخسارة فيحتاج الأهلي للخسارة بفارق هدف وحيد بأي نتيجة بخلاف 1-0 ليتأهل.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.