تقرير: بسبب الوضع الصعب والمعقد.. رئيس الرجاء يقرر الرحيل بعد نهاية الموسم

اتخذ عبد الله بيرواين رئيس نادي الرجاء المغربي قراره بمغادرة النادي عقب نهاية الموسم الجاري.

وقرر بيرواين عدم دخول سباق الترشح لرئاسة نادي الرجاء بسبب الوضعية الصعبة والمعقدة التي يمر بها الفريق.

وكشف موقع Sport7 المغربي وفقا لمصادره أن بيرواين قد أبلغ المحيطين به بعدم رغبته في الاستمرار على رأس إدارة نادي الرجاء.

وأشار التقرير إلى أن أسباب رئيس النادي في الرحيل هي عدم النجاح في حل أي نزاع دولي من الملفات الثلاثة الموجودة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح التقرير أن رئيس الرجاء قد فشل أيضا في إقناع أعمدة الفريق في تجديد عقودهم وأبرزهم صابر بوجرين وأدم النفاتي ومحمد بولكسوت.

وودع الرجاء حامل لقب كأس العرش المغربي منافسات البطولة من ثمن النهائي بعدما فجّر الاتحاد الإسلامي الوجدي مفاجأة كبرى بعد إقصاء حامل لقب البطولة.

وتأزم بذلك موقف الرجاء في الظهور القاري الموسم المقبل بعد فقدان أمل حصد لقب الكأس.

إذ يبتعد الرجاء في جدول ترتيب الدوري المغربي بالمركز الثامن برصيد 37 نقطة.

ويتأهل أول وثاني مسابقة الدوري إلى دوري أبطال إفريقيا وحسم نهضة بركان اللقب بالفعل بينما يأتي الجيش الملكي في المركز الثاني.

أما صاحب المركز الثالث فيتأهل إلى الكونفدرالية بجانب بطل كأس العرش.

وحال كان بطل كأس العرش بين الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، يتأهل وقتها صاحب المركز الرابع للكونفدرالية.

ويتبقى 5 جولات على نهاية مسابقة الدوري المغربي.