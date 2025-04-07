سلوت يوضح موقف أليسون من المشاركة ضد وست هام

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 14:08

كتب : FilGoal

أليسون بيكر - ليفربول

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول تطورات حالة حارسه أليسون بيكر الذي غاب عن مباراتي إيفرتون وفولام.

وغاب أليسون بسبب إصابته في الرأس خلال مباراة البرازيل ضد كولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026 أواخر الشهر الماضي.

وقال سلوت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "لم ينجح أليسون في اجتياز اختبارات بروتوكول الارتجاج في المخ".

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وأضاف "نحن في ليفربول نتبع البروتوكول دائمًا في مثل هذه الحالات عندما يكون هناك ارتجاج في المخ. إذا لم تستوفِ جميع الشروط، فلن تشارك".

وتابع المدرب الهولندي "أليسون يرغب في اللعب بشدة، لكن البروتوكول هو البروتوكول".

وأتم "سنلعب ضد وست هام يونايتد بعد أسبوع، وهذا يمنحنا بعض الوقت".

في غياب أليسون، شارك كويمين كيليهر كأساسي ضد إيفرتون وفولام، وبعد الحفاظ على شباكه نظيفة في دربي ميرسيسايد، اهتزت شباكه بثلاثة أهداف في الخسارة 3-2 من فولام.

وتنص إرشادات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن الارتجاج في المخ على أن برنامج العودة التدريجية للعب يجب أن يسمح بالمشاركة في المباريات التنافسية بعد 21 يومًا على الأقل من الإصابة.

في حين أنه يمكن تسريع هذه المراحل بناءً على أعراض اللاعب ومدى تعافيه.

لحسن الحظ، سيمر 21 يوما على إصابة أليسون، قبل انطلاق مواجهة وست هام.

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