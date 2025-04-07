فان دايك يلمح للبقاء مع ليفربول

ألمح فيرجيل فان دايك قائد ليفربول إلى إمكانية استمراره مع الفريق لمواسم مقبلة.

وينتهي عقد الدولي الهولندي مع ليفربول بنهاية هذا الموسم، ويمكنه التفاوض مع أي فريق، على أن ينضم إليه مجانا الصيف القادم.

فيرجيل فان دايك في تصريحات للصحفيين: "هناك تقدم بشأن مستقبلي مع ليفربول".

وأضاف "هل ذلك يعني البقاء مع ليفربول؟ لا أعرف، سنرى".

وأتم "هذه مناقشات داخلية. أنا أحب النادي، وأحب جماهيره".

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه أرسنال قبل 7 جولات من النهاية.

ويلعب فان دايك في صفوف ليفربول منذ يناير 2018.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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