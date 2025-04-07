رئيس نادي نواذيبو يطالب جماهيره بدعم الهلال من الملعب أمام الأهلي

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 13:31

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني

دعا عبد العزيز بوغربال رئيس نادي نواذيبو الموريتاني جماهير فريقه بالاحتشاد في ملعب مباراة الهلال السوداني أمام الأهلي لدعم الفريق السوداني.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بالعاصمة الموريتانية في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عبد العزيز بوغربال رئيس نادي نواذيبو الموريتاني عبر صفحة النادي الرسمية "باسمي شخصيا ونيابة عن كافة أفراد نادي نواذيبو، نعبر عن دعمنا الكامل واللامشروط لنادي الهلال في مباراته المرتقبة يوم الثلاثاء".

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وأوضح "فنادي الهلال يمثل البطولة الموريتانية في دوري أبطال إفريقيا".

واختتم بوغربال تصريحاته "أهيب بجمهورنا الوفي أن يحتشد في مدرجات الملعب، ليقف بقوة خلف نادي الشعبين -الهلال- ويكون سندا له في هذا الموعد الكروي الكبير".

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لحسم تأهله إلى نصف النهائي.

أما في حالة الخسارة فيحتاج الأهلي للخسارة بفارق هدف وحيد بأي نتيجة بخلاف 1-0 ليتأهل.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الهلال نواذيبو
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