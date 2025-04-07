أموريم يوضح سبب استبدال ماجواير أمام سيتي

أوضح روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد سبب استبدال مدافعه هاري ماجواير أمام مانشستر سيتي.

واستبدل المدافع الإنجليزي في الدقيقة 58 من مباراة دربي مانشستر ضد مانشستر سيتي الذي انتهى بالتعادل السلبي ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال أموريم في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الجهاز الطبي أخبرنا قبل المباراة أن هاري ماجواير يجب أن يلعب 60 دقيقة كحد أقصى، لذا كان علينا أن نتوخى الحذر معه، وهو جاهز للعب مجددًا".

وأضاف "لم أستبدله بسبب إصابة، كل ما في الأمر أننا لا نملك رفاهية خسارة المزيد من اللاعبين، وتنتظرنا مباراة هامة يوم الخميس".

ومن المفترض أن يكون هاري ماجواير جاهزًا لمباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد ليون الفرنسي يوم الخميس المقبل.

عن غياب ماتياس دي ليخت أمام سيتي، قال أموريم "دي ليخت يعاني من إصابة، وسنرى كم من الوقت سيحتاج للتعافي منها".

وفرض التعادل السلبي نفسه في دربي مانشستر بين يونايتد وسيتي على ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا منذ 2020 والذي أقيم آنذاك على ملعب أولد ترافورد أيضا.

وظل سيتي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع.

فيما ظل يونايتد في المركز الثالث عشر برصدي 38 نقطة.