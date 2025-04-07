إقالة مدرب ساوثامبتون.. ونجم ليفربول السابق مساعدا في الجهاز الفني المؤقت

أعلن نادي ساوثامبتون رسميا رحيل الكرواتي إيفان يوريتش المدير الفني للفريق بعد تأكد هبوط الفريق رسميا.

وأوضح ساوثامبتون في بيان رسمي اليوم الإثنين: "عملية البحث عن مدير فني جديد بدأت بالفعل من أجل العودة سريعا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وودع ساوثامبتون الدوري الإنجليزي رسميا بعد الخسارة أمام توتنام 3-1 في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وكشف النادي عن تعيين سيمون راسك مساعد المدرب مديرا فنيا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم، وسيعاونه آدم لالانا لاعب الفريق.

ولعب لالانا 14 مباراة هذا الموسم صنع خلالهم هدفين، فيما خاض 3 مباريات في كأس الرابطة، ومباراة واحدة في كأس الاتحاد.

لالانا هو أحد ناشئي ساوثامبتون ولعب في صفوف ليفربول خلال الفترة من 2014 حتى 2020 حيث زامل محمد صلاح لمدة 3 مواسم.

وانتقل لالانا بعدها إلى برايتون ولعب لمدة 4 سنوات قبل الانتقال إلى ساوثامبتون هذا الموسم.

وأبلغت إدارة ساوثامبتون اللاعبين صباح اليوم الإثنين، فيما غادر الجهاز الفني النادي.

ولم يستمر الكرواتي سوى 108 يوما في منصبه، حيث نص عقده الذي يستمر 18 شهرًا على إمكانية إنهاء التعاقد مع نهاية الموسم.

وخسر ساوثامبتون تحت قيادته 12 مباراة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق معه.

ولم يفز ساوثامبتون تحت قيادته سوى في مباراة وحيدة أمام إبسويتش تاون 2-1 في فبراير.

وتحدث إيفان يوريتش مدرب ساوثامبتون المقال من منصبه بعد الهزيمة أمام توتنام: "الفارق البدني بين الدرجة الأولى تشامبيون شيب والدوري الإنجليزي بريميرليج هائل جدا، وأعتقد أن ليستر سيتي وإبسويتش تاون يعانيان من نفس الأمر".

وبات ساوثامبتون أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يهبط قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

ويعد ساوثامبتون ثالث فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يخسر 25 مباراة من أصل 31 مباراة له في الدوري الإنجليزي، بعد سندرلاند في موسم 2005-2006 وشيفيلد يونايتد في موسم 2020-2021.

وتأهل ساوثامبتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد سلسلة 22 مباراة دون هزيمة في تشامبيون شيب الموسم الماضي ساعدته في الصعود إلى الدوري الإنجليزي بعد الفوز على حساب ليدز يونايتد في نهائي الملحق في ملعب ويمبلي.