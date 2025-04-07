رئيس رابطة الكتاب: صلاح سيفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح

كشف بول ماكارثي الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية عن اقتراب محمد صلاح نجم ليفربول من التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024 - 2025 التي تمنحها رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.

وأوضح ماكارثي في تصريحات عبر القناة الأولى: "صلاح سيفوز بجائزة أفضل لاعب، لست فقط من أقرر ولكن صلاح يحظى بالمئات من الأصوات نظرا لما يقدمه من أهداف ومعدل صناعة الأهداف".

وأكمل: "سيحصل كذلك فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على الكثير من الأصوات، ولكن سيظل صلاح في الصدارة بفارق كبير".

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وسجل صلاح 32 هدفا هذا الموسم في كافة البطولات، بواقع 27 هدفا في الدوري الإنجليزي بعد 31 جولة، و3 أهداف في دوري الأبطال، وهدفين في كأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية مرتين عامي 2018، و2022.

وعن منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، رد ماكارثي معلقا: "ليفربول بعيد عن أقرب منافسيه والأمر بات محسوما بتتويجه ببطولة الدوري".

ويقترب ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في مسيرة صلاح، حيث يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه أرسنال.

ويحتاج ليفربول لجمع 11 نقطة للتتويج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي خلال السبع جولات المقبلة.

وتحدث الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية عن موقف النجم المصري من البقاء في ليفربول: "صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول سواء حسب رغبته 3 سنوات أو سنتين وفقا لرغبة ليفربول، فاللاعب في أفضل مستوى له وأفضل مكان يناسبه هو الدوري الإنجليزي".

وأتم حديثه عن عمر مرموش نجم مانشستر سيتي: "مرموش أفضل صفقة لمانشستر سيتي خلال السنوات الأخيرة، ليس أفضل من هالاند ولكنه سيفيد الفريق على المدى البعيد لديه مهارات وتكتيك رائع وواثق من نفسه".

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فرانكفورت الألماني.

وسجل مرموش 5 أهداف وصنع هدفا في 9 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للفريق السماوي.

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