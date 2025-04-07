تقييم مرموش أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية

هدد عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي مرمى مانشستر يونايتد في أكثر من مناسبة لكنه لم ينجح في التسجيل بدربي مانشستر، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في تعادل سيتي مع مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 0-0 في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.5 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي فريقه.

أفضل لاعبي سيتي بعد مرموش كان ثنائي الدفاع يوشكو جفارديول وروبن دياش بمتوسط تقييم بلغ 7.4 درجة.

وبدأ مرموش المباراة كأساسي ولعبها حتى النهاية.

ومنعه أندري أونانا حارس الشياطين الحمر من التسجيل مرتين من تسديدتين قويتين.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 13 مباراة، بواقع 9 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.