تقييم مرموش أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - يونايتد

هدد عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي مرمى مانشستر يونايتد في أكثر من مناسبة لكنه لم ينجح في التسجيل بدربي مانشستر، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في تعادل سيتي مع مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 0-0 في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية بمشاركة مرموش.. دربي سلبي يحدث لأول مرة من 2020 بين مانشستر يونايتد وسيتي حوار مطول - مرموش يتحدث عن العمل مع جوارديولا وتأثير غياب هالاند وطموحات سيتي مرموش: ضغوط بسبب صلاح؟ أحاول كتابة قصتي

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.5 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي فريقه.

أفضل لاعبي سيتي بعد مرموش كان ثنائي الدفاع يوشكو جفارديول وروبن دياش بمتوسط تقييم بلغ 7.4 درجة.

وبدأ مرموش المباراة كأساسي ولعبها حتى النهاية.

ومنعه أندري أونانا حارس الشياطين الحمر من التسجيل مرتين من تسديدتين قويتين.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 13 مباراة، بواقع 9 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد عمر مرموش
نرشح لكم
مدير ريال بيتيس: سنبذل قصارى جهدنا لضم أنتوني نهائيا لاعب سيتي: نثق في قدرتنا على التأهل لدوري أبطال أوروبا تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب.. ومتى يتوج الريدز سلوت يوضح موقف أليسون من المشاركة ضد وست هام فان دايك يلمح للبقاء مع ليفربول أموريم يوضح سبب استبدال ماجواير أمام سيتي إقالة مدرب ساوثامبتون.. ونجم ليفربول السابق مساعدا في الجهاز الفني المؤقت مدافع سيتي: مرموش استُنزف تماما أمام يونايتد ولكن
أخر الأخبار
تنس - مصر تكتسح إسرائيل في بطولة بيلي كنج 11 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - لن يكرر واقعة 2019.. اتحاد الكرة يرفض إلغاء معسكر سبتمبر 54 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: فيورنتينا اتخذ قراره الأخير بشأن مستقبل دي خيا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
دورتموند يعلن غياب شلوتربيك حتى نهاية الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الخطر - 9 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب ريال مدريد وأرسنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
منع من ممارسة نشاط في الكرة.. اعتماد عقوبات في الدرجة الثالثة بعد الاعتداء على حكم ساعة | الكرة المصرية
انتهى تحديد منافس مصر للناشئين - أنجولا (6)-(1) إفريقيا الوسطى.. كوت ديفوار (4)-(2) مالي ساعة | الكرة الإفريقية
مدير ريال بيتيس: سنبذل قصارى جهدنا لضم أنتوني نهائيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 2 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 طلب الأهلي فوافق الاتحاد.. نهاية أزمة التحكيم الأجنبي لمباراة بيراميدز 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (1)-(0) الهلال.. نهاية المباراة