تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 10:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد فولام

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أمام فولام في مباراة شهدت الخسارة الثانية لفريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول من مضيفه فولام بنتيجة 2-3 ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام فولام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان لويس دياز صاحب الهدف الثاني بمتوسط تقييم بلغ 7.1 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 32 هدفا، بينما صنع 22.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 394 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 243 هدفا وصنع 109 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول فولام
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