مران الأهلي – فقرة فنية خاصة قبل لقاء الهلال السوداني

خاض الأهلي أول مران له في موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بالعاصمة الموريتانية في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الأول على ملعب شيخا ولد بيديا في الخامسة بتوقيت نواكشوط السابعة بتوقيت القاهرة.

اشتمل المران على فقرة بدنية وتدريبات فنية تخصصية، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة.

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

عُشاق الأهلي في موريتانيا 🤩🦅 وننتظر أن تحقق أمنيتك في المستقبل🥰 pic.twitter.com/48H0FwNNDz — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) April 6, 2025

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لحسم تأهله إلى نصف النهائي.

أما في حالة الخسارة فيحتاج الأهلي للخسارة بفارق هدف وحيد بأي نتيجة بخلاف 1-0 ليتأهل.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

وتقام مباراة الهلال السوداني والأهلي يوم 8 أبريل 2025.

وتقام المباراة على ملعب شيخا بيديا في موريتانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.