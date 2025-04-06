بمشاركة مرموش.. دربي سلبي يحدث لأول مرة من 2020 بين مانشستر يونايتد وسيتي

فرض التعادل السلبي نفسه في دربي مانشستر بين يونايتد وسيتي على ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا منذ 2020 والذي أقيم آنذاك على ملعب أولد ترافورد أيضا.

وظل سيتي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع.

فيما ظل يونايتد في المركز الثالث عشر برصدي 38 نقطة.



























التشكيل

بدأ عمر مرموش أساسيا في مركز المهاجم لتعويض غياب إرلينج هالاند.

فيما بدأ كيفين دي بروين أساسيا في اللقاء كآخر دربي له عقب إعلانه الرحيل عن سيتي بنهاية الموسم.

في المقابل بدأ راسموس هويلوند أساسيا في هجوم مانشستر يونايتد، وبرونو فيرنانديز في الوسط.

وصف المباراة

أشهر الحكم بطاقة صفراء بعد مرور 40 ثانية من بداية اللقاء لروبن دياز الذي عرقل أليخاندرو جارناتشو على حدود منطقة الجزاء.

الركلة الثابتة نفذها برونو لكنها ارتطمت بالحائط البشري دون خطورة.

وجاءت أول فرصة لسيتي عن طريق مرموش الذي سدد كرة أبعدها الدفاع بعيدا في الوقت المناسب في الدقيقة 15.

وبعد 5 دقائق أرسل ديوجو دالوت عرضية لكن جارناتشو في مواجهة المرمى سقط قبل أن يودع الكرة برأسية في الشباك.

الدقائق الـ 25 التالية من الشوط الأول لم تشهد فرصا محققة لتنتهي بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني كاد فيل فودين أن يسجل هدفا في الدقيقة 47 بتسديدة أمام المرمى لكن نصير مزراوي تدخل في الوقت المناسب وشتت لركنية.

وفي الدقيقة 65 سدد مرموش كرة قوية من ركلة ثابتة أبعدها أونانا بقبضة يده بعيدا عن مرمى مانشستر يونايتد.

وبعد 4 دقائق سدد مرموش على الطائر كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء أبعدها أونانا مجددا.

ورد مانويل أوجارتي بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لإيدرسون في الدقيقة 71.

وتألق الحارس البرازيلي في التصدي لفرصة زيركزي ببراعة بعيدا عن مرماه في الدقيقة 77.

تراجع سيتي وحاول يونايتد في آخر دقائق من تسجيل هدف خطف الـ 3 نقاط.